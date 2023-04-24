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Убил и отрезал голову: подозреваемый задержан в Алматы

Убил и отрезал голову: подозреваемый задержан в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы спустя 12 дней задержан подозреваемый в убийстве женщины, чье тело было найдено в парке, сообщает Zakon.kz.

Полицейские установили, что подозреваемый был знаком с потерпевшей несколько дней, а преступление совершено в ходе ссоры.

"С санкции суда гражданин И., 1962 года рождения, арестован", – сообщили в пресс-службе ДП Алматы. 

Назначены экспертизы.

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Пакет с головой женщины – очевидцы рассказали подробности

12 апреля в 8:40 в полицию поступило сообщение, что у заброшенного здания по улице Шолохова обнаружен женский труп. Следственно-оперативной группой был произведен осмотр места происшествия. Женщина оказалась обезглавленной. Позже стало известно, что пакет с головой мужчина принес в магазин и скрылся.

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