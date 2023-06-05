Когда в Астане пойдет дождь

Фото: Zakon.kz

С конца мая 2023 года в Астане стоит невыносимо жаркая погода. Сегодня, 5 июня, жителей столицы обрадовали новостью о скором дожде. По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие три дня в городе ожидается кратковременный дождь, сообщает Zakon.kz.

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