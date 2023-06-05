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Когда в Астане пойдет дождь

Когда в Астане пойдет дождь Фото: Zakon.kz
С конца мая 2023 года в Астане стоит невыносимо жаркая погода. Сегодня, 5 июня, жителей столицы обрадовали новостью о скором дожде. По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие три дня в городе ожидается кратковременный дождь, сообщает Zakon.kz.

6 июня ожидается переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь, гроза. Ветер юго- западный с переходом на северо-восточный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 тепла, днем сильная жара 36-38 градусов.

7 июня – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 тепла, днем сильная жара 36-38 градусов.

8 июня прогнозируется переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 тепла, днем 30-32 тепла.

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Жара и прохлада: какой будет погода в Казахстане в июне

Ранее синоптики поделились прогнозом погоды в Казахстане на 6-8 июня 2023 года. По данным РГП "Казгидромет", в дневные часы очень сильная жара сохранится 6-7 июня на севере, 6 июня в центре, на востоке страны до +41°С, 8 июня ожидается на юго-востоке до +41°С, на юге страны до +46°С.

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