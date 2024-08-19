Когда в Астане и Алматы пойдет дождь

Фото: pexels

С 20 по 22 августа 2024 года в Астане и Алматы синоптики прогнозируют дожди. Меньше повезло жителям Шымкента, так как у них в ближайшие трое суток осадков не ожидается. Об этом Zakon.kz рассказали в РГП "Казгидромет".

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