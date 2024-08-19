Когда в Астане и Алматы пойдет дождь
Фото: pexels
С 20 по 22 августа 2024 года в Астане и Алматы синоптики прогнозируют дожди. Меньше повезло жителям Шымкента, так как у них в ближайшие трое суток осадков не ожидается. Об этом Zakon.kz рассказали в РГП "Казгидромет".
В Астане:
- 20 августа – переменная облачность, дождь, гроза, днем временами – сильный дождь, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +19+21°С;
- 21 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С;
- 22 августа – переменная облачность, утром и днем – дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью, 5-10, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +21+23°С.
В Алматы:
- 20 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +26+28°С;
- 21 августа – переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +27+29°С;
- 22 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С.
В Шымкенте:
- 20 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +29+31°С;
- 21 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +31+33°С;
- 22 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +31+33°С.
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