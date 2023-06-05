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Законодательство РК

В Павлодаре пенсионерка отдала мошенникам 13 млн тенге

В Павлодаре 90-летняя женщина отдала мошенникам 13 млн тенге Фото: zakon.kz
Полицейские Павлодарской области расследуют очередную махинацию мошенников, сообщает Zakon.kz.

90-летней пенсионерке днем 3 июня на городской телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее дочь попала в ДТП и сбила человека. Он заявил, что сейчас она находится в больнице с различными травмами, а для решения вопроса о непривлечении ее к уголовной ответственности нужно передать денежные средства некоему "Руслану".

Следом пенсионерке позвонила девушка и взволнованным голосом сообщила, что попала в ДТП и ей срочно нужны 20 млн тенге. Огорошенная подобными звонками пенсионерка подумала, что это действительно звонила ее дочь, так как голос был схож. Женщина собрала все свои накопления и пенсию – 13 млн тенге. Позже неизвестный мужчина забрал деньги.

Как заявили в полиции, с начала года по аналогичной схеме на "удочку" мошенников попались девять павлодарцев, отдавших злоумышленникам в общей сложности 25 млн тенге.

"По всем фактам проводятся досудебные расследования по ст. 190 ("Мошенничество") УК РК. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия на установление личности и местонахождения неизвестных лиц. Ориентирован личный состав Павлодарской области", – рассказал начальник криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

Ранее в КГД РК предупредили о том, что участились случаи, когда мошенники от имени органов государственных доходов начали запрашивать через мессенджеры копии личных документов.

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