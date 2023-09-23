Пенсионерка едва не отдала мошенникам 3,5 млн тенге в Рудном

Пожилая женщина поверила телефонным мошенникам, после чего отправилась в банк, чтобы перечислить им на счет деньги. Нервную и запуганную пенсионерку заметили полицейские, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции Костанайской области, если бы не бдительность участковых, то пенсионерка лишилась бы 3,5 миллиона тенге.

Инспектора полиции Бекзат Иманбаев и Багдат Исламбек находились в банке, когда пожилая женщина говорила по телефону с мошенниками, которые требовали как можно быстрее отправить на их счет деньги.

"Бабушка обратилась к нам с просьбой заказать такси, при этом она параллельно с кем-то разговаривала по телефону. Голос в трубке говорил ехать на определенный адрес, куда нужно было положить на счет деньги. Мы сразу поняли, в чем дело". ДП Костанайской области

Полицейским удалось успокоить и остановить пенсионерку. Однако мошенники не останавливались: они названивали пенсионерке с других номеров, чтобы та все-таки сделала перевод денег.

Киберкриминал остается одним из самых распространенных видов мошенничества в Казахстане. Накануне сообщалось, что жертвой мошенников оказались две сестры из Кокшетау, которые поверили выдуманной истории о том, что их мама попала в ДТП. Под предлогом помощи маме девочек мошенник выманил 18 миллионов тенге. Эти деньги женщина несколько лет копила на квартиру.