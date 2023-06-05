Кайрат Нуртас успокоил фанатов новым видео
Фото: Instagram/kair_n
5 июня Кайрат Нуртас опубликовал на своей страничке в Instagram новое видео с Жулдыз Абдукаримовой, сообщает Zakon.kz.
Казахстанский певец поделился кадрами "одного вечера" с любимой женой. На видео они гуляют по парку, смеются и смотрят друг на друга все также влюбленными глазами. Под постом знаменитость лишь коротко отметил посыл видео.
"Для тех, кто по-настоящему влюблен", – подписал видео Кайрат Нуртас.
В комментариях фанаты певца радуются за счастливую пару:
- Иногда хоть публикуйте видео где вместе ходите, мы ведь переживаем;
- Какой ты молодец! Чтобы сделать счастливыми детей, надо просто любить их мать, будьте счастливы, ждем побольше фото и видео с женой;
- Прям королева, как она рядом с мужем цветет. Видно, влюбленными глазами смотрит. "Мы счастливы", – читается в глазах. Ваша прогулка, лучше клипа. Я желаю, чтобы вы были очень счастливы!
- Пока существует мир, оставайтесь вместе!
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Между тем, звезда контентом с женой делится не часто. А в последнее время поклонники бурно обсуждали возможность распада семьи, из-за "измены" Кайрата Нуртаса.
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