Кайрат Нуртас успокоил фанатов новым видео

5 июня Кайрат Нуртас опубликовал на своей страничке в Instagram новое видео с Жулдыз Абдукаримовой, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский певец поделился кадрами "одного вечера" с любимой женой. На видео они гуляют по парку, смеются и смотрят друг на друга все также влюбленными глазами. Под постом знаменитость лишь коротко отметил посыл видео.

"Для тех, кто по-настоящему влюблен", – подписал видео Кайрат Нуртас.

В комментариях фанаты певца радуются за счастливую пару:

Иногда хоть публикуйте видео где вместе ходите, мы ведь переживаем;



Какой ты молодец! Чтобы сделать счастливыми детей, надо просто любить их мать, будьте счастливы, ждем побольше фото и видео с женой;

Прям королева, как она рядом с мужем цветет. Видно, влюбленными глазами смотрит. "Мы счастливы", – читается в глазах. Ваша прогулка, лучше клипа. Я желаю, чтобы вы были очень счастливы!

Пока существует мир, оставайтесь вместе!

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Между тем, звезда контентом с женой делится не часто. А в последнее время поклонники бурно обсуждали возможность распада семьи, из-за "измены" Кайрата Нуртаса.