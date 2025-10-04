#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас на фоне слухов о разладе в семье показал неожиданное видео

Кайрат Нуртас, Жулдыз Абдукаримова, дети, отношения , фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 18:17 Фото: Instagram/Kairat Nurtas
Казахстанский популярный певец Кайрат Нуртас 4 октября опубликовал в Instagram видео с супругой Жулдыз Абдукаримовой и их новорожденной дочерью, сообщает Zakon.kz.

На кадрах артист вместе с женой наклоняется над коляской с малышкой.

Публикация появилась на фоне появившихся в соцсетях слухов о проблемах в семье певца. Однако сам Нуртас предпочел никак их не комментировать и ответить семейным видео.

Ролик сразу вызвал активное обсуждение среди подписчиков. В комментариях пользователи оставляют поздравления и пожелания здоровья ребенку.

"Теперь наш сон будет спокойным", – шутливо отметила одна из подписчиц. 

А ранее сообщалось, что дочь Николь Кидман прошлась по подиуму после новостей о разводе родителей. 

Айсулу Омарова
