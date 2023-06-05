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Аким области Абай о дороге на Алаколь: Можно летать на самолете

Аким области Абай о дороге на Алаколь: можно летать на самолете Фото: pixabay
Аким области Абай Нурлан Уранхаев на брифинге в СЦК ответил на критику казахстанцев о плохой дороге на Алаколь. По его словам, в курортную зону можно летать на самолете, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос про дорогу на Алаколь подняли журналисты. Они отметили, что в прошлом году жители жаловались, что дорога в плохом состоянии и ее до сих пор не могут привести в цивилизованный вид. В этой связи журналисты поинтересовались, какие работы ведутся или планируются в этой части.
"Эта дорога, вы, наверное, говорите о дороге "Омск –Майкапчагай", она будет целиком завершена в 2025 году. В настоящее время у нас до Алаколя – это небольшой участок за Аягозом – там порядка 30 км в таком ненормальном состоянии и где-то с 92 км порядка 90 км. Остальная часть дороги находится в ремонте. Я разговаривал с представителями Комитета автодорог, они обещают проезд открыть в этом году и полностью завершить дорогу на будущий год", – заявил Нурлан Уранхаев.
Он также добавил, что из Астаны и Семея на Алаколь летают самолеты с большой периодичностью.
"В Урджаре взлетно-посадочная полоса сделана, аэропорт готов, можно летать на самолете – 1 час 20 минут из Астаны", – заявил глава региона.
Ранее он рассказал, что его разочаровало на новой должности. 

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