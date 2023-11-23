Аким области Абай заверил, что проблем с хлебом у жителей региона не будет

На брифинге в СЦК аким области Абай Нурлан Уранхаев рассказал, что уборочная кампания в регионе завершена, зерна для производства хлеба в этом году достаточно, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил аким, уборочные работы в регионе завершены, немного осталось убрать еще масличные культуры.

"Работу по уборочной завершили. Единственное, осталось по масличным, семечки подсолнуха". Нурлан Уранхаев

При этом он отметил, что объемов зерна для производства хлеба хватает.

"По зерну у нас проблем не будет. Его достаточно. И проблем с хлебом не будет". Нурлан Уранхаев

В целом, по данным главы региона, по отрасли агропромышленного комплекса в 2023 году введено четыре инвестиционных проекта на 5,3 млрд тенге.

До конца года ожидается запуск четырех проектов в отрасли агропромышленного комплекса и обрабатывающей промышленности на 11,9 млрд тенге с созданием до 150-ти рабочих мест.

Также проводится работа по возврату неиспользуемых земель сельхозназначения.

Выявлены земельные участки общей площадью 387,9 тыс. га. В текущем году возвращено 157 тыс. га неиспользуемых пастбищ. Остальные 97 тыс. га будут изъяты до конца года, тем самым будет выполнен годовой план.

Ранее аким сообщил о том, сколько в области Абай будет построено школ и больниц. В январе 2023 года правительство Казахстана приняло Комплексный план социально-экономического развития области Абай. Документ направлен на повышение качества жизни и благосостояния населения.