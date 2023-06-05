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Законодательство РК

Девятилетнего мальчика полицейские обвинили в поджоге машины судьи

полиция, поджог, несовершеннолетний Фото: Zakon.kz
В поселке Жангала в Западно-Казахстанской области неизвестные подожгли автомобиль районного судьи Ильяса Иргебаева. Через несколько дней после происшествия полицейские пришли в дом к подозреваемому. По их версии, машину поджег ученик третьего класса, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром 31 мая в поселке Жангала неизвестные подожгли автомобиль районного судьи. Вблизи автомобиля представители закона нашли пластиковую бутылку с бензином и камыш, передает газета Уральская Неделя. Судья подтвердил, что сгоревший автомобиль принадлежал ему. Полицейские начали расследование по статье 202 части 2 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

После поджога полицейские Жангалинского РОВД пришли в дом к многодетной матери Раушангуль Бисеновой. Полицейские сообщили женщине, что ее девятилетний сын подозревается в поджоге автомобиля. Об этом рассказал на своей странице в Facebook местный блогер.

Мама ребенка записала видеообращение, на котором заявила, что ее сын в силу возраста не мог совершить это преступления и в ту ночь он был дома. Видеообращение женщины выложили в Сеть.

После распространения видеообращения полицейские из Жангалинского РОВД принесли ее семье извинения.

Ранее сообщалось, что сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью и криминальной полиции Атырауской области установлен и задержан подозреваемый в поджоге автомобиля журналиста Виктора Сутягина.

Николай Ежелев
Западно-Казахстанская область
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