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Пропавшего школьника нашли мертвым в Туркестанской области

школьника нашли мертвым, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 23:19 Фото: Zakon.kz
23 мая в Сайрамском районе Туркестанской области погиб ученик 10 класса. По предварительным данным, подросток несколько дней отсутствовал дома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Otyrar.kz, обеспокоенные родственники обратились в компетентные органы с заявлением о пропаже ребенка. Впоследствии было найдено тело несовершеннолетнего.

Полиция возбудила уголовное дело по факту самоубийства и назначила экспертизу.

"Полиция проводит расследование по факту самоубийства несовершеннолетнего в Сайрамском районе. Назначена экспертиза, выясняются все обстоятельства. Иные сведения разглашению не подлежат". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Ранее сообщалось, что пассажир убил таксиста в пригороде Актау.

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Елена Беляева
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