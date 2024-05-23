Пропавшего школьника нашли мертвым в Туркестанской области

Фото: Zakon.kz

23 мая в Сайрамском районе Туркестанской области погиб ученик 10 класса. По предварительным данным, подросток несколько дней отсутствовал дома, сообщает Zakon.kz.

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