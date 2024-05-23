Пропавшего школьника нашли мертвым в Туркестанской области
Фото: Zakon.kz
23 мая в Сайрамском районе Туркестанской области погиб ученик 10 класса. По предварительным данным, подросток несколько дней отсутствовал дома, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Otyrar.kz, обеспокоенные родственники обратились в компетентные органы с заявлением о пропаже ребенка. Впоследствии было найдено тело несовершеннолетнего.
Полиция возбудила уголовное дело по факту самоубийства и назначила экспертизу.
"Полиция проводит расследование по факту самоубийства несовершеннолетнего в Сайрамском районе. Назначена экспертиза, выясняются все обстоятельства. Иные сведения разглашению не подлежат". Пресс-служба ДП Туркестанской области
Ранее сообщалось, что пассажир убил таксиста в пригороде Актау.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript