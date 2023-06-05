Более 64 тонн незаконно выловленной рыбы изъято у жителей трех областей Казахстана

В Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях подвели итоги широкомасштабной рыбоохранной акции “Бекіре-2023”. По 37 фактам начаты досудебные расследования за незаконную добычу водных ресурсов, сообщает Zakon.kz.

В результате акции полицейские изъяли свыше 64,3 тонны рыбы, из них около 792 кг осетровых пород и более 30 килограмм икры, и 6 плавательных средств.

По 37 фактам начаты досудебные расследования по ст. 335 УК и ст. 339 УК, сообщают в ДП областей.

Например, на берегу Каспийского моря в 8 километрах от населенного пункта Жанбай Исатайского района Атырауской области при досмотре лодки была изъята запрещенная к ловле рыба общим весом 228 килограмм.

На таможенном посту “Сырым” Западно-Казахстанской области остановлены два грузовых автомобиля. При проверке автомобилей обнаружено 40 тонн рыбы. Также в Уральске на арендованном складе было обнаружено 20 тонн рыбы, ловля которой запрещена. Всего у подозреваемых изъято 60 тонн мелкой рыбы.

Данные факты зарегистрированы по статье 339 УК РК “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами”.

На реке Урал в районе выхода в Каспийское море в камышовой зоне инспекторы рыбного хозяйства обнаружили три мешка с рыбой осетровых видов общим весом 62,2 кг.

