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У жителя Атырауской области полицейские изъяли 89 килограммов осетровой рыбы

осетр, рыба, ОПМ, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 19:20 Фото: Zakon.kz
В Казахстане продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Бекіре-2024". В рамках этой широкомасштабной рыбоохранной акции полицейские остановили жителя Атырауской области. В багажнике 44-летнего мужчины было обнаружено 89 кг осетровой рыбы, сообщает Zakon.kz.

11 апреля сотрудники роты патрульной полиции при ДП Атырауской области на трассы Актобе  – Астрахань остановили подозрительный автомобиль УАЗ. Управлял транспортным средством 44-летний житель области. В багажнике авто полицейские обнаружили 89 кг осетровых рыб, упакованных в четыре мешка. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Полицейские напоминают, что в целях пресечения незаконного рыболовства были созданы мобильные группы передвижных судов на выходе к Каспийскому морю и на посту "Печной" вдоль реки Урал, выделена мобильная группа по контролю за движением автотранспортных средств на объездных путях населенного пункта Еркинкала, Дамба, Алгабас.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области в рамках борьбы с незаконным оборотом рыбы изъято 435 кг осетра и 2 кг 500 г икры рыбы осетровой породы.

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