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Антикор задержал двух подполковников полиции из Жамбылской области

Антикор задержал двух подполковников полиции из Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 10:54 Фото: Zakon.kz
9 апреля 2024 года в Казнете появилась информация о задержании двух подполковников полиции из Жамбылской области при получении взятки. В Антикоре ее подтвердили, сообщает Zakon.kz.

Публикация о задержании появилась в Telegram-канале egovpress:

"Некоторые источники сообщают, что при получении взятки за непривлечение к уголовной ответственности гражданина по делу о наркотиках были задержаны двое подполковников полиции из Жамбылской области Кожабеков Бауыржан и Шонбасов Галымжан. Сообщается, что они занимали руководящие должности в сфере по противодействию наркобизнесу".

Редакция обратилась за комментарием в Агентство РК по противодействию коррупции.

"Да, подтверждаем, что Антикоррупционной службой по Жамбылской области проводится досудебное расследование в отношении начальников отделений Межрайонного отдела по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области. Иная информация, согласно ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Антикора.

3 апреля 2024 года в Антикоре заявили, что системные коррупционные риски вскрыты в сфере спорта. Подробности здесь.

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