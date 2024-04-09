Антикор задержал двух подполковников полиции из Жамбылской области

Фото: Zakon.kz

9 апреля 2024 года в Казнете появилась информация о задержании двух подполковников полиции из Жамбылской области при получении взятки. В Антикоре ее подтвердили, сообщает Zakon.kz.

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