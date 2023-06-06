Третий день не могут потушить свалку в Актобе

В Актобе горят полторы тысячи квадратных метров мусора. Потушить свалку не могут третий день, сообщает Zakon.kz.

Люди задыхаются от вони и дыма, окутавшего все микрорайоны. Это не новая проблема и решить ее пытаются уже не первый год, передает Первый канал "Евразия".

Проведенные замеры показали превышения в воздухе уровней оксида углерода, азота и диоксида серы. На этом основании начали внеплановую проверку управляющей компании.

"Причина одна – глубина общего ТБО составляет 15-20 метров, поэтому он круглый год тлеет. Зимой, весной, хоть после обильных осадков тление продолжается". Директор мусорного полигона Асанали Хайдаров

Сейчас на полигоне безостановочно работают десятки единиц техники. Привозят грунт и засыпают горящие и тлеющие участки. А это – 1,5 тысячи квадратных метров.





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Летом 2022 года здесь было 15 возгораний. Тогда в работе управляющей компании нашли 22 нарушения, с начала этого года им выписали уже 7 предписаний.

"С 2015 года горит ежегодно. Чтобы исключить эти ситуации, будет выполнена обратная засыпка грунтом толщиной 60 см. Данное мероприятие должно полностью исключить самовозгорание на городском полигоне". Заместитель акима города Актобе Айдос Хамиев

В ближайшие дни планируют засыпать имеющиеся очаги. А дальше в течение месяца хотят закрыть земляным валом уже весь полигон – 42 гектара, и построить газоотводы. Для этого в акимате предусмотрели 219 млн тенге.

О том, что город постепенно превращается в большую свалку, говорилось уже давно.