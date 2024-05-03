Крупный пожар на складе потушили в Актобе
Фото: МЧС РК
Крупный пожар потушили на складе со строительными материалами в Актобе, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в МЧС РК.
"Пожар на площади 650 кв. м ликвидирован ориентировочно за полтора часа", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 3 мая произошел пожар на складе со строительными материалами в Актобе. На месте по повышенному рангу работали спасатели и сотрудники Центра медицины катастроф.
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