В середине июня жители Земли смогут наблюдать Парад планет

Парад пяти планет увидят любители астрономии утром 17 июня. Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий выстроятся в линию в 93-градусном секторе неба, сообщает Zakon.kz

По информации портала Starwalk Space парад, или выравнивание планет - астрономическое событие отличается зрелищностью и представляет собой явление, в ходе которого несколько планет Солнечной системы оказываются по одну сторону от Солнца с разбросом в 20–30°.

Рано утром 17 июня наблюдать за явлением смогут жители всей Земли невооруженным глазом. При этом есть вероятность того, что Нептун и Уран будет сложно увидеть.

Для того чтобы разглядеть космическое событие, необходимо выбрать правильное время: следует узнать время рассвета в месте вашего нахождения и начать наблюдать как минимум за час до него.

Одним из первых на небе взойдет Юпитер - за ним можно будет наблюдать уже в середине ночи с 16 по 17 июня. С помощью бинокля удастся разглядеть Нептун, который будет примерно на 10° ниже первой планеты в созвездии Рыб. Спустя некоторое время небо украсит сияние Юпитера и Урана, а самым последним у горизонта появится Меркурий.

При наблюдении за планетами важно убедиться, что вы смотрите именно на планеты, а не на звезды. Отличить их можно по одному важному признаку: планеты светятся беспрерывно, тогда как звезды мерцают.

Ранее большой парад планет был 28 декабря 2022 года. Все восемь планет выстроились в ряд и находились в одном 153-градусном секторе неба, парад планет можно было наблюдать сразу после заката.

Как сообщали ранее, 4 июня было первое полнолуние лета. Его называют "клубничным". Название этому придумали индейцы Северной Америки. Не мудрствуя лукаво, они давали имя Полной Луне, наблюдая за природой. В это время на материке наступал сезон сбора клубники, поэтому и полнолунием стало клубничным.

Завтра 7 июня ожидается пик дневного метеорного потока - Дневных Ариетид, самого сильного дневного метеорного потока в году. Астрономы говорят, что в час может наблюдаться до 30 "падающих звезд". Метеоры Дневных Ариетид будут видны перед самым рассветом, и увидеть их - не самая простая задача для наблюдателя.

Также мы писали, что 12 июня астероид (488453) 1994 XD пролетит в трех миллионах километров от Земли.

А 21 июня, в 17:58 по московскому времени (14:58 GMT), произойдет солнцестояние. В этот день Северное полушарие будет наклонено ближе всего к Солнцу и жители северных широт смогут наблюдать самый длинный день и самую короткую ночь. Это событие называется летним солнцестоянием и, с астрономической точки зрения, знаменует первый день лета.