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Спецкомиссию создали после ЧС в Балхаше

Спецкомиссию создали после ЧС в Балхаше Фото: скриншот видео
В Балхаше 5 июня 2023 года вечером сильный ветер снес крышу одного из многоэтажных домов, в результате чего пострадал один человек. Как рассказал заместитель акима города Руслан Сыздыков, работы по разбору завалов уже завершены, сообщает Zakon.kz.

По его словам, работы по разбору завалов были завершены в течение восьми часов. Всего в аварийных работах были задействованы 153 человека и 12 единиц техники МЧС, МВД, местных исполнительных органов, коммунальных предприятий и дорожных служб.

"Администрация города выражает огромную благодарность, всем кто участвовал в аварийных работах! По распоряжению акима города создана специальная комиссия, которая проведет обследование и составит акт ущерба. Восстановление будет проводиться в рамках ликвидации чрезвычайных ситуаций!" – отметил Руслан Сыздыков.

Ранее сообщалось, что сильный ураган снес крышу пятиэтажного дома по ул. Караменде би в Балхаше. В результате две машины остались под упавшей крышей. Одного из водителей доставили в больницу.

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