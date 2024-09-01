Пенсионерку с серьезными повреждениями легких спасли в Балхаше после ДТП

Врачи многопрофильной больницы Балхаша рассказали, как спасали жизнь пожилой женщины, которая попала в аварию. Автомобиль снес ограждение на одной из улиц города, сообщает Zakon.kz.

Пенсионерка получила серьезное повреждение легких и поступила в тяжелом состоянии в хирургическое отделение.

"Учитывая серьезность ситуации, бригада врачей экстренно провела операции, так как были повреждены органы брюшной полости. Пациентку удалось спасти", – рассказали в пресс-службе больницы.

Из-за повреждения легких женщина четыре дня находилась в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких в состоянии седации. После стабилизации состояния на шестой день ее перевели в отделение политравмы, сейчас она проходит курс ранней реабилитации.

Ранее сообщалось, что в Астане врачи провели 14 уникальных операций за два дня. Мастер-классы в столице состоялись с 26 по 27 августа 2024 года в рамках важных медицинских событий, объединивших более 500 участников из 15 стран.