Пенсионерку с серьезными повреждениями легких спасли в Балхаше после ДТП
Фото: primeminister.kz
Врачи многопрофильной больницы Балхаша рассказали, как спасали жизнь пожилой женщины, которая попала в аварию. Автомобиль снес ограждение на одной из улиц города, сообщает Zakon.kz.
Пенсионерка получила серьезное повреждение легких и поступила в тяжелом состоянии в хирургическое отделение.
"Учитывая серьезность ситуации, бригада врачей экстренно провела операции, так как были повреждены органы брюшной полости. Пациентку удалось спасти", – рассказали в пресс-службе больницы.
Из-за повреждения легких женщина четыре дня находилась в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких в состоянии седации. После стабилизации состояния на шестой день ее перевели в отделение политравмы, сейчас она проходит курс ранней реабилитации.
Ранее сообщалось, что в Астане врачи провели 14 уникальных операций за два дня. Мастер-классы в столице состоялись с 26 по 27 августа 2024 года в рамках важных медицинских событий, объединивших более 500 участников из 15 стран.
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