Удачным стартом отметились казахстанские теннисисты на двух "Челленджерах"
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Второй номер сборной Казахстана Тимофей Скатов, который выступает на грунтовых кортах немецкого Хелибронна, сумел на старте переиграть известного теннисиста из Боснии и Герцеговины – Дамира Джумура (№174 АТР). Для своего успеха североказахстанец затратил два сета – 7:5, 6:1. За выход в четвертьфинал Тимофей встретится со вторым сеяным, испанцем Хауме Муньяром (№81).
На хардовый турнир в американском Тайлере, с призовым фондом 80 000 долларов, заявились трое представителей Казахстана. И двое из них уже встретились в первом круге, где опытный Михаил Кукушкин одолел своего соотечественника Дениса Евсеева – 7:6, 6:2.
Фото: Instagram/zhukayev
Еще один участник данных состязаний Бейбит Жукаев начнет свои выступления вечером 6 июня, когда будет противостоять шестому номеру Азизу Доугазу из Туниса. Актауский теннисист приехал на эти соревнования в хорошем настроении, 4 июня он играл в финале другого американского "Челленджера" на площадках Литл-Рока.