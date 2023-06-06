Удачным стартом отметились казахстанские теннисисты на двух "Челленджерах"

В Германии и США стартовали турниры ATP из серии "Челленджер", с участием членов сборной Казахстана по теннису – Тимофея Скатова и Михаила Кукушкина, которые одержали первые победы на данных соревнованиях, сообщает Zakon.kz.

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Второй номер сборной Казахстана Тимофей Скатов, который выступает на грунтовых кортах немецкого Хелибронна, сумел на старте переиграть известного теннисиста из Боснии и Герцеговины – Дамира Джумура (№174 АТР). Для своего успеха североказахстанец затратил два сета – 7:5, 6:1. За выход в четвертьфинал Тимофей встретится со вторым сеяным, испанцем Хауме Муньяром (№81).

На хардовый турнир в американском Тайлере, с призовым фондом 80 000 долларов, заявились трое представителей Казахстана. И двое из них уже встретились в первом круге, где опытный Михаил Кукушкин одолел своего соотечественника Дениса Евсеева – 7:6, 6:2.





Фото: Instagram/zhukayev

Еще один участник данных состязаний Бейбит Жукаев начнет свои выступления вечером 6 июня, когда будет противостоять шестому номеру Азизу Доугазу из Туниса. Актауский теннисист приехал на эти соревнования в хорошем настроении, 4 июня он играл в финале другого американского "Челленджера" на площадках Литл-Рока.