Казахстанские теннисисты успешно стартовали на турнире в Великобритании

В британском Сурбитоне стартовал турнир серии АТР "Челленджер" с призовым фондом 125 тыс. долларов США. В соревнованиях принимают участие два представителя Казахстана Михаил Кукушкин и Бейбит Жукаев, сообщает Zakon.kz.

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Уверенную победу на старте одержал Бейбит Жукаев (171 АТР), который в двух сетах обыграл американца Максима Кресси (175 АТР) со счетом 6:4, 6:3. Во втором раунде казахстанцу предстоит сыграть с одним из австралийцев – Кристофером О Коннелом или Джеймсом Даквортом.

В первом круге этого же "челленджера" Михаил Кукушкин (136 АТР) уверенно обыграл британца Артура Фери (246 АТР) – 6:3, 6:2. За выход в четвертьфинал казахстанец встретится с победителем пары Алекс Микельсен (США) / Пол Джубб (Великобритания).

Ранее на "Ролан Гаррос – 2024" казахстанский юниор Амир Омарханов вышел во второй круг парного разряда.