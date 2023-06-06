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Названы регионы Казахстана, в которых больше всего утонуло людей

Казахстан МЧС Фото: pixabay
Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на заседании правительства 6 июня рассказал, что за последние три года в водоемах страны утонули более тысячи человек, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что количество утонувших в 2022 году уменьшилось на 43%, по словам министра, в целом, ситуация далека от идеала.

"За последние три года утонули более одной тысячи человек (1103 человека, из них 321 – дети). С начала года на водоемах страны спасены 69 человек, из них 15 детей, с начала купального сезона – 11 человек, из них два ребенка. При этом уже утонули 45 человек, из них 14 несовершеннолетних. Наибольшее количество утонувших приходится на Актюбинской, Абайской, Костанайскую области".Юрий Ильин

Основными причинами гибели людей на водоемах страны глава МЧС назвал купание на необорудованных местах, оставление детей без присмотра взрослых, купание в состоянии алкогольного опьянения и недооценка собственных сил.

"Принимая во внимание, что большинство утонувших за прошлый год (70%, 169 из 242) находились в состоянии алкогольного опьянения. В регионах необходимо ввести систему мониторинга посредством камер видеонаблюдения".Юрий Ильин

Особого внимания, по словам министра, требует гибель детей в каналах и арыках. С начала года в Туркестанской, Атырауской и Жамбылской областях зарегистрированы случаи гибели детей, утонувших, играя на берегу оросительных систем.

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