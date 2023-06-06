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Алихан Смаилов обосновал отгрузку пшеницы в Китай

Казахстан пшеница КНР Фото: pixabay
В 2023 году Казахстан начал отгрузку пшеницы в Китайскую Народную Республику. На заседании правительства 6 июня премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что внутренняя потребность Казахстана практически в два раза меньше объемов самого низкого урожая, сообщает Zakon.kz.

Глава Кабмина отметил, что Казахстан традиционно каждый год полностью обеспечивает зерном свои потребности, а также поставляет на экспорт.

"В текущем году начата отгрузка пшеницы в Китайскую Народную Республику. Следует заметить, например, что даже в случае плохих погодных условий внутренняя потребность практически в два раза меньше объемов самого низкого урожая. Это позволяет обеспечивать продовольственную безопасность Казахстана".Алихан Смаилов

В целом премьер-министр отметил положительную динамику хода посевных работ и раздал ряд поручений:

  • министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов следует обеспечить соблюдение фермерами агротехнологий;
  • акимам областей взять на контроль проведение химической обработки полей против сорных растений и вредителей, также надо утвердить перечень и нормативы субсидирования этих мероприятий по защите растений;
  • министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов надо обеспечить исполнение обязательств сельхозпроизводителей по своевременной поставке "Продкорпорации" заявленных объемов пшеницы;
  • акиматам областей совместно с "Қазақстан Ғарыш Сапары" до конца года принять все необходимые меры по оцифровке полей в соответствии с правоустанавливающими документами;
  • министерству сельского хозяйства обеспечить постоянную работу Республиканского Оперативного штаба для решения всех возникающих вопросов, связанных с посевной и уборочной кампаниями.

Ранее казахстанские синоптики выпустили корректив к прогнозу засухи на июнь 2023 года. В отдельных районах северо-запада, на юге страны, а также на севере и в центре ожидают зоны умеренной засухи.

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