Алихан Смаилов обосновал отгрузку пшеницы в Китай

В 2023 году Казахстан начал отгрузку пшеницы в Китайскую Народную Республику. На заседании правительства 6 июня премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что внутренняя потребность Казахстана практически в два раза меньше объемов самого низкого урожая, сообщает Zakon.kz.

Глава Кабмина отметил, что Казахстан традиционно каждый год полностью обеспечивает зерном свои потребности, а также поставляет на экспорт.

"В текущем году начата отгрузка пшеницы в Китайскую Народную Республику. Следует заметить, например, что даже в случае плохих погодных условий внутренняя потребность практически в два раза меньше объемов самого низкого урожая. Это позволяет обеспечивать продовольственную безопасность Казахстана". Алихан Смаилов

В целом премьер-министр отметил положительную динамику хода посевных работ и раздал ряд поручений:

министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов следует обеспечить соблюдение фермерами агротехнологий;

акимам областей взять на контроль проведение химической обработки полей против сорных растений и вредителей, также надо утвердить перечень и нормативы субсидирования этих мероприятий по защите растений;

министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов надо обеспечить исполнение обязательств сельхозпроизводителей по своевременной поставке "Продкорпорации" заявленных объемов пшеницы;

акиматам областей совместно с "Қазақстан Ғарыш Сапары" до конца года принять все необходимые меры по оцифровке полей в соответствии с правоустанавливающими документами;

министерству сельского хозяйства обеспечить постоянную работу Республиканского Оперативного штаба для решения всех возникающих вопросов, связанных с посевной и уборочной кампаниями.

Ранее казахстанские синоптики выпустили корректив к прогнозу засухи на июнь 2023 года. В отдельных районах северо-запада, на юге страны, а также на севере и в центре ожидают зоны умеренной засухи.