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Попытка госпереворта в Кыргызстане: ГКНБ раскрыл новые подробности

Попытка госпереворта в Кыргызстане: ГКНБ раскрыл новые подробности , фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 20:35 Фото: ГКНБ КР
Государственный комитет национальный безопастности Кыргызстана 6 июля заявил, что захват власти в стране планировали на День независимости, 31 августа, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, подозреваемые планировали организовать спортивные игры вблизи Бишкека, чтобы привлечь молодежь из всех регионов страны и использовать мероприятие в политических целях. В их планы входило пригласить лидеров оппозиции, которые должны были призвать участников выдвинуться в столицу.

"Деструктивно настроенные спортсмены и криминальные элементы, воспользовавшись ситуацией, намеревались организовать массовые беспорядки с насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также сопротивлением представителям власти. Одновременно другая группа планировала захватить спортивно-стрелковый полигон для получения огнестрельного оружия", – говорится в официальном сообщении.

ГКНБ отмечает, что с начала года преступная группа проводила встречи с так называемыми "смотрящими", чтобы мобилизовать деструктивно настроенную молодежь.


"Также приобретались огнестрельное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления взрывных устройств и слезоточивого газа. Пятеро подозреваемых задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ до 21 августа. Ведутся следственно-оперативные мероприятия", – информирует госкомитет.

Ранее сообщалось, что у подозреваемых обнаружили военный билет депутата и множество оружия. 

5 июля в ГКНБ Кыргызстана заявили о задержании пятерых граждан, которых подозревают в создании деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан.

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