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Жару до 37 градусов прогнозируют в Алматы

Жару до 37 градусов прогнозируют в Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы в ближайшие три дня ожидается сильная жара. В связи с этим городской департамент по чрезвычайным ситуациям обратился к гостям и жителям южной столицы, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС Алматы со ссылкой на штормовое предупреждение проинформировали, что 7-9 июня в городе ожидается сильная жара до +35+37°С.

"Призываем жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов".Пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве рекомендуют придерживаться основных мер безопасности:

  • старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно;
  • используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;
  • не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;
  • старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
  • снизьте физические нагрузки. Сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;
  • следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле. Если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
  • не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

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