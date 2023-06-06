Жару до 37 градусов прогнозируют в Алматы

В Алматы в ближайшие три дня ожидается сильная жара. В связи с этим городской департамент по чрезвычайным ситуациям обратился к гостям и жителям южной столицы, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС Алматы со ссылкой на штормовое предупреждение проинформировали, что 7-9 июня в городе ожидается сильная жара до +35+37°С.

"Призываем жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов". Пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве рекомендуют придерживаться основных мер безопасности:

старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно;

используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;

не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;

старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

снизьте физические нагрузки. Сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;

следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле. Если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;

не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

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