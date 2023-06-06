Жару до 37 градусов прогнозируют в Алматы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы в ближайшие три дня ожидается сильная жара. В связи с этим городской департамент по чрезвычайным ситуациям обратился к гостям и жителям южной столицы, сообщает Zakon.kz.
В ДЧС Алматы со ссылкой на штормовое предупреждение проинформировали, что 7-9 июня в городе ожидается сильная жара до +35+37°С.
"Призываем жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов".Пресс-служба ДЧС Алматы
В ведомстве рекомендуют придерживаться основных мер безопасности:
- старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно;
- используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;
- не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;
- старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
- снизьте физические нагрузки. Сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;
- следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле. Если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
- не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.
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