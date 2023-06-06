Новак Джокович подарил журналистам казахстанский шоколад на "Ролан Гаррос"

Известный теннисит, третья ракетка мира Новак Джокович угостил сербских журналистов шоколадом "Казахстан", сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Informer, Новак Джокович угостил земляков журналистов особым подарком.

На днях теннисист получил на пресс-конференции от журналистов бананы, воду и финики. В ответ Новак Джокович подарил представителям СМИ казахстанский шоколад.

Фото: serbia.postsen.com

Ранее Елена Рыбакина не смогла выйти на корт из-за состояния здоровья. Четвертая ракетка мира снялась с "Ролан Гаррос" 3 июня. Тем самым на турнире не осталось ни одного представителя Казахстана.

