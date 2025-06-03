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Спорт

Новак Джокович удивил соперника в матче за четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Теннис, ракетка, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 05:58 Фото: Х/ATP Tour
24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции – 2025, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в четвертом круге соревнований он одолел 81-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри со счетом 6:2, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Джокович четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 11 заработанных.

На счету Норри два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в полуфинал "Ролан Гаррос" Новак Джокович сразится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

Ранее мы писали, что Анна Данилина вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос" в парном разряде.

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Аксинья Титова
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