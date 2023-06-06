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В Астане участок улицы Жангельдина перекрыли на ремонт

В Астане участок улицы Жангельдина перекрыли на ремонт Фото: Zakon.kz
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры для обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП Астаны начало работы по маршрутному ремонту ул. Жангельдина, сообщает Zakon.kz.

Также в столичном акимате уточнили, где перекроют движение для авто из-за ремонта:

"В связи с проведением ремонтных работ с 6 по 10 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке ул. Жангельдина – от пр. Республики до ул. С. Рахимова".

В ведомстве отметили, что жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.

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Ранее сообщалось, что сразу на нескольких улицах Астаны с 3 по 10 июня 2023 года будет ограничено движение транспортных средств из-за ремонта. В частности, средний ремонт начат на ул. Московской – на участке от ул. Бекетая до ул. Г. Потанина; на пересечении улиц Таскескена и С. Нурмагамбетова.

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