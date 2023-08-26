В Астане частично перекроют несколько улиц

По согласованию с Управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения сразу на нескольких улицах ведется ремонт, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата города, ремонт дорожного полотна ведется на пересечении проспекта Туран и ул. Достык.



"В связи с этим с 26 по 27 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на этом участке. С 26 по 31 августа будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Республики на участке от ул. Ташенова до ул. Иманова. Здесь также ведутся ремонтные работы". Пресс-служба акимата города Астаны

Кроме того, на средний ремонт с 26 по 31 августа закрыта улица Туркестан на участке от ул. Достык до ул. Сыганак.

Ранее сообщалось, что несколько участков дорог перекроют в Алматы из-за ремонта развязки.