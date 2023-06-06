Токаев: Парламентская дипломатия помогает наводить мосты между странами и народами
Приветствуя Маргарету Седерфельт, глава государства отметил, что ее визит важен с точки зрения укрепления взаимодействия Казахстана с Парламентской ассамблеей ОБСЕ.
Президент Казахстана подчеркнул, что парламентская дипломатия помогает наводить мосты между странами и народами, а также рассказал о реализации масштабных политических и экономических преобразований.
Фото: akorda.kz
В свою очередь Маргарета Седерфельт выразила поддержку проводимым в Казахстане реформам и отметила, что Парламентская ассамблея ОБСЕ с особым интересом наблюдает за ходом системной трансформации основных политических институтов.
Кроме того, были рассмотрены ключевые вопросы повестки предстоящего Международного форума Астана (AIF). Собеседники также обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки.
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