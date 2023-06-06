Токаев: Парламентская дипломатия помогает наводить мосты между странами и народами

6 июня 2023 года Касым-Жомарт Токаев принял президента Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Маргарету Седерфельт, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя Маргарету Седерфельт, глава государства отметил, что ее визит важен с точки зрения укрепления взаимодействия Казахстана с Парламентской ассамблеей ОБСЕ.



Президент Казахстана подчеркнул, что парламентская дипломатия помогает наводить мосты между странами и народами, а также рассказал о реализации масштабных политических и экономических преобразований.

Фото: akorda.kz

В свою очередь Маргарета Седерфельт выразила поддержку проводимым в Казахстане реформам и отметила, что Парламентская ассамблея ОБСЕ с особым интересом наблюдает за ходом системной трансформации основных политических институтов.

Кроме того, были рассмотрены ключевые вопросы повестки предстоящего Международного форума Астана (AIF). Собеседники также обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки.

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5 июня 2023 года Касым-Жомарт Токаев принял заслуженного деятеля Республики Казахстан, актрису Самал Еслямову. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития отечественного театрального искусства и кинематографии.

