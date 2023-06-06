Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев: Парламентская дипломатия помогает наводить мосты между странами и народами

Токаев: Парламентская дипломатия помогает наводить мосты между странами и народами Фото: akorda.kz
6 июня 2023 года Касым-Жомарт Токаев принял президента Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Маргарету Седерфельт, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя Маргарету Седерфельт, глава государства отметил, что ее визит важен с точки зрения укрепления взаимодействия Казахстана с Парламентской ассамблеей ОБСЕ.

Президент Казахстана подчеркнул, что парламентская дипломатия помогает наводить мосты между странами и народами, а также рассказал о реализации масштабных политических и экономических преобразований.

Касым-Жомарт Токаев принял президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Фото: akorda.kz

В свою очередь Маргарета Седерфельт выразила поддержку проводимым в Казахстане реформам и отметила, что Парламентская ассамблея ОБСЕ с особым интересом наблюдает за ходом системной трансформации основных политических институтов.

Кроме того, были рассмотрены ключевые вопросы повестки предстоящего Международного форума Астана (AIF). Собеседники также обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки.

Материал по теме

Акорда опубликовала анонс мероприятий с участием Токаева

5 июня 2023 года Касым-Жомарт Токаев принял заслуженного деятеля Республики Казахстан, актрису Самал Еслямову. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития отечественного театрального искусства и кинематографии.

Читайте также

"Не надо навешивать ярлыки": Кульгинов ответил на слухи о лоббировании интересов застройщиков

Почему Казахстан проводит Международный форум Астана в этом году

Президент принял заслуженного деятеля Казахстана Самал Еслямову

Динара Халдарова
ОБСЕ Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Что одноклассники Токаева рассказали о нем в фильме об алматинской школе № 25
Что одноклассники Токаева рассказали о нем в фильме об алматинской школе № 25
Когда в Астане пойдет дождь
Когда в Астане пойдет дождь
Токсичная вейп-индустрия отправляет мозг политикам – Джамиля Садыкова
Джамиля Садыкова: Токсичная вейп-индустрия отравляет мозг политикам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления