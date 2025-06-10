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События

Укрепляющийся авторитет Казахстана отметили в ОБСЕ

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава ОБСЕ Элина Валтонен, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 14:32 Фото: akorda.kz
10 июня Касым-Жомарт Токаев принял действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Элину Валтонен, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент выразил поддержку деятельности Элины Валтонен, которая возглавила ОБСЕ в условиях крайне непростой ситуации в сфере региональной и глобальной безопасности.

"В этом году мы отмечаем 50-летие Хельсинкского заключительного акта. Спустя полвека этот документ остается основой европейской безопасности, закрепляя такие ключевые принципы, как суверенитет, территориальная целостность и уважение прав человека. Казахстан твердо придерживается этих основополагающих ценностей", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также высоко оценил состояние казахско-финских отношений. Он подчеркнул, что Финляндия является давним партнером Астаны в скандинавском регионе, и заявил о готовности к дальнейшему наращиванию контактов.

Элина Валтонен подчеркнула, что ОБСЕ придает большое значение развитию связей с Казахстаном и Центральной Азией.

"Я отмечаю ваши усилия по укреплению международного авторитета Казахстана, благодаря которым страна зарекомендовала себя как влиятельная средняя держава в регионе и мире. Авторитет Казахстана укрепляется в том числе через активное участие в таких организациях, как ОБСЕ. Мы искренне ценим вашу деятельную роль в сложный период, особенно в экономической и экологической сферах. Весьма плодотворный характер имеет сотрудничество с Офисом программ ОБСЕ в Астане", – сказала действующий председатель ОБСЕ.

В завершение встречи глава нашего государства передал теплые пожелания президенту Финляндии Александру Стуббу и подтвердил готовность к тесному взаимодействию во имя укрепления дружбы и сотрудничества между народами двух стран.

Кроме того, сегодня, 10 июня, Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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