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В Алматы начали ремонт по проспекту Сейфуллина

В Алматы начали ремонт по проспекту Сейфуллина Фото: пресс-служба акимата Алматы
По проспекту Сейфуллина от проспекта Рыскулова до ж/д вокзала Алматы-1 протяженностью 5,6 км начаты работы по среднему ремонту дорожного покрытия с учетом частичного ремонта тротуаров. Об этом 6 июня Zakon.kz рассказали в Управлении городской мобильности Алматы.

В распространяемом сообщении сказано, что предыдущий средний ремонт пр. Сейфуллина проводился в 2010 году.

Учитывая дорожно-климатическую зону Алматы, межремонтный срок службы пр. Сейфуллина составляет 5 лет. В связи с чем проведено обследование с представителями проектной организации с соответствующей лицензией. В ходе обследования установлены дефекты в виде ям, провалов, сетки трещин, шелушения, просадок полотна после проведения инженерных коммуникаций, составлено техническое заключение о текущем состоянии дороги. На основании технического заключения было принято решение включить пр. Сейфуллина в план среднего ремонта.

Стоит отметить, что данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Информация о перекрытии участков дорог в связи с ремонтом будет публиковаться в СМИ.

В пресс-службе управления принесли извинения за доставленные неудобства и просят корректировать свой маршрут заранее.

Ранее стало известно, что в Астане участок улицы Жангельдина перекрыли на ремонт.

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