В Алматы начали ремонт по проспекту Сейфуллина
В распространяемом сообщении сказано, что предыдущий средний ремонт пр. Сейфуллина проводился в 2010 году.
Учитывая дорожно-климатическую зону Алматы, межремонтный срок службы пр. Сейфуллина составляет 5 лет. В связи с чем проведено обследование с представителями проектной организации с соответствующей лицензией. В ходе обследования установлены дефекты в виде ям, провалов, сетки трещин, шелушения, просадок полотна после проведения инженерных коммуникаций, составлено техническое заключение о текущем состоянии дороги. На основании технического заключения было принято решение включить пр. Сейфуллина в план среднего ремонта.
Стоит отметить, что данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Информация о перекрытии участков дорог в связи с ремонтом будет публиковаться в СМИ.
В пресс-службе управления принесли извинения за доставленные неудобства и просят корректировать свой маршрут заранее.
Ранее стало известно, что в Астане участок улицы Жангельдина перекрыли на ремонт.