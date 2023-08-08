В Алматы на несколько дней закроют участок проспекта Сейфуллина
Как сказано в распространяемом сообщении, работы на одном из участков по проспекту Сейфуллина завершили.
Сейчас открыто движение от кольца ж/д вокзала Алматы–1 до улицы Жумабаева.
Теперь укладка полимерасфальтобетона будет проводиться по проспекту Сейфуллина от улицы Жумабаева до улицы Акан Серы.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
"С 23:00 8 августа до 07:00 10 августа будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по проспекту. Объезд закрытого участка будет осуществлен через ул. Акан Серы, ул. Жумабаева, ул. Жансугурова и прилегающие улицы". Управление городской мобильности Алматы
Также отмечено, что сквозное движение транспорта по ул. Жумабаева, ул. Айбасова, ул. Дулатова, ул. Котельникова, ул. Акан Серы будет доступно.
"Во избежание дорожно-транспортных происшествий и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы 4 экипажа полка патрульной полиции", – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Астане временно перекроют часть проспекта Туран.