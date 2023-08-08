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В Алматы на несколько дней закроют участок проспекта Сейфуллина

Участок проспекта Сейфуллина в Алматы закроют для транспорта на несколько дней Фото: Zakon.kz
В Алматы продолжают ремонт на проспекте Сейфуллина. В Управлении городской мобильности заявили 8 августа Zakon.kz, что один из участков проспекта перекроют для транспорта на несколько дней.

Как сказано в распространяемом сообщении, работы на одном из участков по проспекту Сейфуллина завершили.

Сейчас открыто движение от кольца ж/д вокзала Алматы–1 до улицы Жумабаева.

Теперь укладка полимерасфальтобетона будет проводиться по проспекту Сейфуллина от улицы Жумабаева до улицы Акан Серы.

Участок проспекта Сейфуллина в Алматы закроют для транспорта на несколько дней

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"С 23:00 8 августа до 07:00 10 августа будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по проспекту. Объезд закрытого участка будет осуществлен через ул. Акан Серы, ул. Жумабаева, ул. Жансугурова и прилегающие улицы". Управление городской мобильности Алматы

Также отмечено, что сквозное движение транспорта по ул. Жумабаева, ул. Айбасова, ул. Дулатова, ул. Котельникова, ул. Акан Серы будет доступно.

"Во избежание дорожно-транспортных происшествий и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы 4 экипажа полка патрульной полиции", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Астане временно перекроют часть проспекта Туран.

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