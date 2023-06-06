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На беспредел и избиения в лицее "Жас-Улан" в Семее отреагировали чиновники

На беспредел и избиения в лицее "Жас-Улан" в Семее отреагировали чиновники Фото: pex
В Казнете распространяют видео с избиением учеников лицея "Жас-Улан" в Семее. В Управлении образования Абайской области прокомментировали кадры, сообщает Zakon.kz.

"Правильное воспитание. Нельзя материться", – так подписан ролик, на кадрах которого мужчина в форме ударяет ребенка ремнем, проводя разъяснительную беседу о нецензурной брани.

В другой публикации автор сообщения утверждает, что во время учебы ему дважды ломали нос и вымогали деньги.

Тем временем в Управлении образования Абайской области подтвердили, что такие факты действительно имели место.

"3 февраля в ходе мониторинга социальных сетей была обнаружена видеозапись, на которой улан 111 взвода ударил улана 91 взвода. Также, была обнаружена видеозапись, на которой офицер ударил ремнем улана 71 взвода. Вышеуказанные факты имели место в октябре 2022 года".Пресс-служба Управления образования Абайской области

В продолжении сказано, что в ходе служебного расследования данные факты подтвердились и в отношении виновных лиц были приняты меры дисциплинарного взыскания.

"Воспитанник 111 взвода был отчислен 6 февраля 2023 года, офицер был уволен 8 февраля 2023 года. Взаимоотношения между уланами, конфликтные ситуации и действия педагогов находятся на постоянном контроле руководства лицея "Жас Улан" Семея и управления образования".Пресс-служба Управления образования Абайской области

18 апреля 2023 года в Главной военной прокуратуре озвучили причины самоубийств в армии. Первый заместитель Главного военного прокурора Максат Казиев признал, что некоторые случаи суицида военнослужащих произошли в результате противоправных действий: за последние три года под влиянием преступной деятельности произошли 9 смертельных случаев в армии.

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