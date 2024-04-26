Еще одно жестокое избиение женщины в Казахстане попало на видео

В Казнете 26 апреля распространяют видео с избиением женщины, сообщает Zakon.kz.

На записи мужчина пинает и сильно бьет по голове женщину на крыльце дома. Судя по всему, инцидент произошел в Алматы.

На видео отреагировали в полиции.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Сейчас личности участников видео и обстоятельства происшествия устанавливаются. Виновный непременно будет привлечен к ответственности", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

За последнее время это не первый подобный инцидент. 16 апреля мы писали о том, что в Алматы арестовали мужчину, который жестоко избил бывшую жену. В Алматинской области муж избил жену на глазах у маленького ребенка.