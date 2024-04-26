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Еще одно жестокое избиение женщины в Казахстане попало на видео

Избиение женщины, видео, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 13:59 Фото: pixabay
В Казнете 26 апреля распространяют видео с избиением женщины, сообщает Zakon.kz.

На записи мужчина пинает и сильно бьет по голове женщину на крыльце дома. Судя по всему, инцидент произошел в Алматы.

На видео отреагировали в полиции.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Сейчас личности участников видео и обстоятельства происшествия устанавливаются. Виновный непременно будет привлечен к ответственности", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

За последнее время это не первый подобный инцидент. 16 апреля мы писали о том, что в Алматы арестовали мужчину, который жестоко избил бывшую жену. В Алматинской области муж избил жену на глазах у маленького ребенка.

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