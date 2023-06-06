Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит посвятил трогательный пост жене

Актер турецкого кино, звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит 5 июня 2023 года поделился фотографиями со дня рождения супруги – турецкой актрисы кино и телевидения Фахрие Эвджен, сообщает Zakon.kz.

Серию снимков с женой и детьми актер опубликовал на своей странице в Instagram.

Бурак Озчивит трогательно поздравил жену с 37-летием:

"Моя прекрасная любовь... Хорошего года, дорогая. Я люблю тебя и мы тебя любим".

Ответ Фахрие Эвджен не заставил себя долго ждать:

"Я тоже очень люблю тебя и вас".

Поклонники поздравили Фахрие с днем рождения, а также пожелали супругам счастливой жизни:

"Какие вы красивые, мои дорогие!"

"Вы самая красивая и любимая пара!"

"Желаю вам счастливой жизни до старости!"

"Фахрие, пусть все ваши желания сбудутся!"

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен начали встречаться в 2015 году. Самая красивая пара турецких актеров обручилась в Германии в марте 2017 года, поженилась – в июне того же года в Стамбуле. В 2019 году они впервые стали родителями – у них родился сын, которого назвали Караном. В январе 2023 года на свет появился второй сын Керем.