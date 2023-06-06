Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит посвятил трогательный пост жене
Фото: Instagram/burakozcivit
Актер турецкого кино, звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит 5 июня 2023 года поделился фотографиями со дня рождения супруги – турецкой актрисы кино и телевидения Фахрие Эвджен, сообщает Zakon.kz.
Серию снимков с женой и детьми актер опубликовал на своей странице в Instagram.
Бурак Озчивит трогательно поздравил жену с 37-летием:
"Моя прекрасная любовь... Хорошего года, дорогая. Я люблю тебя и мы тебя любим".
Ответ Фахрие Эвджен не заставил себя долго ждать:
"Я тоже очень люблю тебя и вас".
Поклонники поздравили Фахрие с днем рождения, а также пожелали супругам счастливой жизни:
- "Какие вы красивые, мои дорогие!"
- "Вы самая красивая и любимая пара!"
- "Желаю вам счастливой жизни до старости!"
- "Фахрие, пусть все ваши желания сбудутся!"
Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен начали встречаться в 2015 году. Самая красивая пара турецких актеров обручилась в Германии в марте 2017 года, поженилась – в июне того же года в Стамбуле. В 2019 году они впервые стали родителями – у них родился сын, которого назвали Караном. В январе 2023 года на свет появился второй сын Керем.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ