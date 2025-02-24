Бурак Озчивит обрадовался снегу в Турции

Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит и его жена Фахрие Эвджен искренне порадовались снегопаду в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.

Аномальный снегопад в Стамбуле стал поводом для семейной фотосессии знаменитой турецкой семьи. Известно, что Фахрие Эвджен и Бурак Озчивит познакомились на съемках телесериала "Королек – птичка певчая" и поженились в 2017 году.

И пока интенсивный снегопад отчаянно блокировал работу транспорта и общественных мест в Стамбуле, семья Бурака Озчивита провела яркую фотосессию. Несмотря на удивление жителей города таким осадкам, они в едином порыве подхватили радость актерской семьи.

"Самая идеальная семья!!! Проживите всю жизнь счастливо. Знаю не поймете, но просто искренне восхищаюсь и люблю!! Еще жду маленькую принцессу срочно! Она будет королевой красоты", – оставила восторженный комментарий русскоязычная поклонница Озчивита на его странице в Instagram.

Фото: Instagram/burakozcivit

На днях младшему сыну Озчивита исполнилось два года.