Павлодарский НПЗ встанет на ремонт

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства 6 июня рассказал, что Павлодарский нефтеперерабатывающий завод планирует на 40 дней ремонтные работы, сообщает Zakon.kz.

Министр отметил, что с "топливом сейчас проводится большая работа".

"Павлодарский нефтеперерабатывающий завод планирует на 40 дней ремонтные работы. На этот период сформирован необходимый запас дизельного топлива и бензина А-95. Совместно с акиматами будут проводится рейды по необходимости отпуска в сеть необходимого объема бензина и дизельного топлива. Ну и, безусловно, будем готовится уже к уборочным работам". Алмасадам Саткалиев

Ремонт Атырауского нефтеперерабатывающего завода планируют на начало сентября. Поэтому, как отметил министр, необходимо помимо стабильной выработки нефтепродуктов на отечественных нефтеперерабатывающих заводах обеспечить необходимый объем импорта.

На заседании правительства министр отчитывался за обеспечение дизтопливом селхозтоваропроизводителей. Стоимость дизтоплива для них, по данным министра, составляет 222 тысяч тенге за тонну или 184 тенге за литр. Если учесть расходы операторов по доставке дизтоплива, то средняя цена при доставке СХТП будет 204 тенге за литр, что на 31% ниже цены на "пистолете" АЗС.

3 апреля на брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций министр энергетики Болат Акчулаков отметил, что, несмотря на рост производства, страна сталкивается с нехваткой дизельного топлива.