Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Названа предварительная площадка для строительства нового НПЗ

НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 14:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса 25 ноября озвучил, где планируется строительство четвертого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, в планах есть строительство четвертого НПЗ после 2030 года.

"Понятно, на окончательное решение по строительству НПЗ будут влиять предварительные факторы. Темпы электрификации транспорта, темпы потребления энергоресурсов, наши экспортные возможности – мы планируем часть продукции продавать на экспортные рынки. Это будет не просто НПЗ, это будет целый газохимический комплекс, который будет производить продукты нефтегазохимии. Предварительная площадка – это Западный Казахстан", – озвучил Саткалиев.

Ранее на правительственном часе в Мажилисе депутатов возмутили сроки строительства нового нефтеперерабатывающего завода. 

Читайте также

Казахстанский паспорт, виза, визы, печати в паспорте, egov, егов, ЦОН, получение паспорта, документы
МВД сделало заявление касательно получения гражданства Казахстана
Уборка снега, снегоуборочная техника, снегоуборочные машины, коммунальные службы, коммунальная служба
Снег, 14-градусный мороз и тепло до +17°С: прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
Инфраструктурные проекты
В Целиноградском районе Акмолинской области продолжают реализовать инфраструктурные проекты
Екатерина Елисеева
Мажилис Парламента РК МЭ РК Саткалиев Алмасадам 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды
В питьевой воде обнаружили новое химическое вещество
Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки
Города Казахстана с самыми дешевыми квартирами назвали эксперты
Вера Брежнева, развод, Константин Меладзе
Вера Брежнева рассказала о новой любви после развода с Константином Меладзе
Молодая супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, День матери
Молодая жена Петросяна раскрыла, как прошел ее День матери
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: