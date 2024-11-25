Названа предварительная площадка для строительства нового НПЗ

По словам министра, в планах есть строительство четвертого НПЗ после 2030 года.

"Понятно, на окончательное решение по строительству НПЗ будут влиять предварительные факторы. Темпы электрификации транспорта, темпы потребления энергоресурсов, наши экспортные возможности – мы планируем часть продукции продавать на экспортные рынки. Это будет не просто НПЗ, это будет целый газохимический комплекс, который будет производить продукты нефтегазохимии. Предварительная площадка – это Западный Казахстан", – озвучил Саткалиев.