Названа предварительная площадка для строительства нового НПЗ
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса 25 ноября озвучил, где планируется строительство четвертого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), передает корреспондент Zakon.kz.
По словам министра, в планах есть строительство четвертого НПЗ после 2030 года.
"Понятно, на окончательное решение по строительству НПЗ будут влиять предварительные факторы. Темпы электрификации транспорта, темпы потребления энергоресурсов, наши экспортные возможности – мы планируем часть продукции продавать на экспортные рынки. Это будет не просто НПЗ, это будет целый газохимический комплекс, который будет производить продукты нефтегазохимии. Предварительная площадка – это Западный Казахстан", – озвучил Саткалиев.
Ранее на правительственном часе в Мажилисе депутатов возмутили сроки строительства нового нефтеперерабатывающего завода.
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