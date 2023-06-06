В Казахстане чемпионат по кокпару планируют проводить в новом формате

В 2023 году чемпионат Казахстана по кокпару состоится в новом формате под названием "Ұлы дода". Об этом корреспонденту Zakon.kz 6 июня рассказали в Министерстве культуры и спорта РК.

Как отмечается, Минкультуры намерено проводить систематические соревнования для повышения популярности национального спорта и развития его инфраструктуры.

"В рамках чемпионата страны будут сформированы несколько лиг. В "Аламан дода" или Высшей лиге выступят шесть лучших команд, занявшие 1-6 места по итогам прошлогоднего первенства. Поскольку участвующие команды играют в каждом туре на своем поле или на поле соперника, зрители Высшей лиги смогут посмотреть 30 матчей". Пресс-служба МКС РК

По словам вице-министра культуры и спорта РК Сарсена Куранбека, чтобы сформировать в Казахстане полноценную индустрию кокпара, МКС ответственно подходит к организации чемпионата страны.

"Поклонники национального спорта смогут полгода наблюдать за напряженными матчами и в течение всего сезона болеть за свою любимую команду. Со следующего года коллективы, играющие в Высшей лиге, будут обязаны иметь свои собственные ипподромы. Также будет поставлено условие о наличии собственных молодежных и юношеских команд", – подчеркнул он.

В Первой лиге чемпионата Казахстана под названием "Дүбірлі дода" сыграют 14 команд, занявшие 7-20 места в прошлогоднем первенстве страны.

Соревнование состоит из четырех туров. Все команды-участницы будут играть друг с другом за очки. Победители Высшей и Первой лиг определят сильнейшего на турнире "Ұлы дода", который пройдет в преддверии Дня Республики.

Кроме того, в рамках чемпионата страны будет запущена Вторая лига под названием "Керме дода".

В этом соревновании сможет принять участие любая команда при наличии подтверждающих документов, будь то сельская, районная или частная. Турнир состоит из двух туров, все участвующие коллективы будут играть друг с другом. Победитель "Керме дода" получит на следующий сезон возможность сыграть в Первой лиге. А лучший коллектив Первой лиги перейдет в "Аламан Дода", то есть в высший дивизион.

30 сентября 2022 года сообщалось, что сборная Казахстана по кокпару разгромила Узбекистан на старте IV Всемирных игр кочевников в турецком Изнике со счетом 8:1.

