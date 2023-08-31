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Новый механизм туристского кэшбэка предлагают в Казахстане

Новый механизм туристского кэшбэка предлагают в Казахстане Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане предлагают новый механизм туристского кэшбэка – чем больше дней отдыха, тем больше сумма. Об этом рассказали 31 августа 2023 года в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, размер кэшбэка предлагается определять в зависимости от того, сколько дней отдыхает турист в рамках пакетного тура.

Так, за один проведенный с ночевкой день туристу предлагается выплачивать компенсацию в размере 5% от стоимости тура, а если отдых продлится два дня, то 10% от стоимости тура. Если три дня – уже 15%. Максимальный кэшбэк в 20% полагается тем, кто отдыхает четыре и более дней.

Действие механизма предлагают распространить на туры в период "низкого" сезона в целях поддержки бизнеса, населения и заполняемости номерного фонда.

"Туристский кэшбэк выплачивается за туры, купленные как у туркомпаний, так и на маркетплейсах. Маркетплейс в случае наличия собственных средств оплачивает кэшбэк сразу после тура. Затем государство возмещает эти расходы. А в случае покупки тура у туркомпании в офлайн-формате государство направит кэшбэк напрямую туристу после того, как он сформирует и направит заявку с документами".Пресс-служба МКС РК

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день разработан проект данных правил и ведется обсуждение с представителями туристского рынка.

В рамках механизма к участникам проекта предъявляются минимальные требования:

  • для туроператоров – наличие лицензии на туроператорскую деятельность в сфере внутреннего туризма;
  • а маркетплейс должен быть отечественным продуктом, удобным и для туриста, и для туроператора.
"В целях дальнейшего стимулирования внутреннего туризма в Казахстане предлагается ввести туристский кэшбэк. Это мировая практика, известная своей эффективностью. Отдыхающие внутри страны граждане смогут вернуть до 20% от стоимости тура. Это позволит развить культуру организованного отдыха и повысить доступность путешествий внутри страны", – отметил и. о. председателя Комитета туризма МКС РК Нуртас Карипбаев.

Ранее в Министерстве культуры и спорта РК рассказали, куда можно долететь из Казахстана прямым рейсом, без пересадок.

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