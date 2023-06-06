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Стало известно, что горело в паркинге столичного ЖК

Стало известно, что горело в паркинге столичного ЖК Фото: Telegram/qr_tjm
В Астане 6 июня 2023 года в паркинге жилого комплекса "Кристалл" горели шесть автомобилей и три кладовых помещения на площади ориентировочно около 100 кв. м, еще четыре авто повреждено от теплового воздействия. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в ДЧС Астаны и МЧС РК.

Пожар локализован в 14:33, полностью ликвидирован – в 15:02.


С предварительным диагнозом "отравление угарным газом" для оказания помощи в больницу доставлены три человека.

На месте пожара задействованы 70 огнеборцев и 18 единиц техники.


Ранее сообщалось, что в паркинге столичного жилого комплекса по ул. Мухамедханова разгорелся пожар. Пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на место в 11:56. Отмечалось, что с помощью специальной машины проводится дымоудаление из непроветриваемого паркинга. В ходе тушения пожара силами ДЧС было эвакуировано 17 человек, из них шестеро – дети.

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Пожар разгорелся в паркинге столичного ЖК

Динара Халдарова
Астана
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