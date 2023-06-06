Стало известно, что горело в паркинге столичного ЖК

Фото: Telegram/qr_tjm

В Астане 6 июня 2023 года в паркинге жилого комплекса "Кристалл" горели шесть автомобилей и три кладовых помещения на площади ориентировочно около 100 кв. м, еще четыре авто повреждено от теплового воздействия. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в ДЧС Астаны и МЧС РК.

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