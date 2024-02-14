Автомобиль почти полностью сгорел при въезде в паркинг в Астане

Автомобиль загорелся при въезде в паркинг в жилом комплексе в Астане, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, жертв и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

"В 18:36 в Астане по улице Таскескен, 17 б при въезде в подземный паркинг жилого комплекса произошло загорание двигательного отсека автомобиля. В 18:57 пожар ликвидировали", – говорится в сообщении МЧС.





10 февраля два автомобиля загорелись в Алматы и Астане. В обоих случаях жертв и пострадавших не было.

