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Автомобиль почти полностью сгорел при въезде в паркинг в Астане

В столичном ЖК загорелся автомобиль Фото: скриншот с видео
Автомобиль загорелся при въезде в паркинг в жилом комплексе в Астане, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, жертв и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

"В 18:36 в Астане по улице Таскескен, 17 б при въезде в подземный паркинг жилого комплекса произошло загорание двигательного отсека автомобиля. В 18:57 пожар ликвидировали", – говорится в сообщении МЧС.


10 февраля два автомобиля загорелись в Алматы и Астане. В обоих случаях жертв и пострадавших не было.

Тамила Языкова
Астана МЧС РК
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