Казахстанский мюзикл "Роза Багланова" стал лучшим на международном фестивале в Корее

Казахстанский мюзикл про оперную и эстрадную певицу Розу Багланову признан лучшим на международном фестивале в Корее. Об этом 6 июня рассказали в Министерстве культуры и спорта РК, сообщает Zakon.kz.

Постановка "Роза Багланова" Государственного театра "Astana Musical" ГКО "Қазақконцерт" им. Розы Баглановой победила в номинации "Лучший международный мюзикл" на фестивале Daegu International Musical Festival.



Это престижнейший международный фестиваль мюзиклов, ежегодно собирающий в южнокорейском городе Тэгу театры и творческие коллективы со всего мира. В этом году он прошел в 17-й раз. Коллектив Astana Musical впервые принял в нем участие. В Корею артисты отправились при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

Одной наградой казахстанцы не ограничились. Актриса Зарина Макина, сыгравшая в постановке главную героиню – Розу Багланову, получила приз за лучшую женскую роль. Она обошла коллег из Англии, Германии и Франции.

Фото: пресс-служба МКС РК

"Это потрясающий успех для всего театрального искусства Казахстана. Артисты Astana Musical заставили мир говорить о нашей культуре, продемонстрировав свой безграничный талант. Вся страна гордится этим достижением. Благодарю и поздравляю всех причастных к этим победам людей. Желаю им неиссякаемого вдохновения и новых творческих высот!" Министр культуры и спорта Асхат Оралов

Роза Багланова – советская, казахская оперная и эстрадная певица (сопрано). Народная артистка СССР (1967). Народная артистка Кыргызской Республики (1996). Народный Герой Казахстана (1996).

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