Сколько будет стоить маркировка обуви в Казахстане

МИИР РК подготовил приказ "Об утверждении предельного размера стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке обувных товаров", сообщает Zakon.kz.

"Определить предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке обувных товаров, в размере 2,68 тенге за единицу без налога на добавленную стоимость", - говорится в документе.

Как поясняется, согласно закону "О регулировании торговой деятельности", в компетенцию отраслевых уполномоченных государственных органов в области маркировки и прослеживаемости товаров переданы полномочия по определению предельного размера стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке товаров.

Документ размещен на сайте открытые НПА для публичного обсуждения до 20 июня.

С 1 апреля 2023 года в Казахстане начала действовать система обязательной цифровой маркировки обуви. Ее запуск планировался еще год назад, но предприниматели попросили предоставить им больше времени для адаптации к новым правилам. Курирующие государственные органы пошли на уступку и дали бизнесменам дополнительный год.

С 30 июня 2019 года по 31 декабря 2020 года в Казахстане был проведен пилотный проект по маркировке обуви. В проекте приняли участие 19 участников оборота обуви – 5 производителей-реализаторов.