В Казахстане растет число волонтеров

В Казахстане молодежь активно пополняет ряды волонтеров. Об этом на брифинге в СЦК 6 июня рассказал вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадиров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в Казахстане активно развивается волонтерское движение.

За последние три года количество волонтеров выросла в четыре раза – с 50 тыс. в 2019 до более 200 тыс. в 2023 году.

Количество волонтерских организаций выросло за этот же период в три раза. Так, если в 2019 году насчитывалось 224 таких организаций, то на сегодня – уже 680.



"Проводится ряд мероприятия по наращиванию волонтерского движения в Казахстане, в том числе вносятся поправки в законы. Так, в прошлом году были внесены поправки в закон "О волонтерской деятельности". В частности, внесены преференции при поступлении на учебу или работу для волонтеров", – напомнил Данияр Кадиров.

25 мая 2023 года Министерство информации и общественного развития РК разработало новые Правила по ведению реестра учета волонтерской деятельности. Они предусматривают порядок предоставления сведений о своей волонтерской деятельности.

