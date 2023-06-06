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Законодательство РК

В Казахстане растет число волонтеров

Казахстан, помощь, МИОР Фото: assembly.kz
В Казахстане молодежь активно пополняет ряды волонтеров. Об этом на брифинге в СЦК 6 июня рассказал вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадиров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в Казахстане активно развивается волонтерское движение.

За последние три года количество волонтеров выросла в четыре раза – с 50 тыс. в 2019 до более 200 тыс. в 2023 году.

Количество волонтерских организаций выросло за этот же период в три раза. Так, если в 2019 году насчитывалось 224 таких организаций, то на сегодня – уже 680.

"Проводится ряд мероприятия по наращиванию волонтерского движения в Казахстане, в том числе вносятся поправки в законы. Так, в прошлом году были внесены поправки в закон "О волонтерской деятельности". В частности, внесены преференции при поступлении на учебу или работу для волонтеров", – напомнил Данияр Кадиров.

25 мая 2023 года Министерство информации и общественного развития РК разработало новые Правила по ведению реестра учета волонтерской деятельности. Они предусматривают порядок предоставления сведений о своей волонтерской деятельности.

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