СМИ: семью россиян нашли мертвыми близ столицы Сербии

Супружескую чету и их девятилетнего ребенка, переехавших из России в пригород Белграда, нашли мертвыми в квартире, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают Сербские СМИ, в белградском пригороде Панчево полицейские обнаружили в квартире тела мужчины, женщины и их ребенка. На место сотрудников правоохранительных органов вызвали соседи, которые услышали крики.

По предварительной версии, мужчина мог убить супругу и ребенка, затем покончил собой.

По данным местных журналистов, семья переехала в пригород себрской столицы в прошлом году. Недавно семья купила собственную квартиру.

Ранее в Туркестанской области к десяти годам приговорили местного жителя, который жестоко расправился с односельчанином. По данным следствия, обвиняемый сломал жертве восемь ребер, отрубил ему голову и руку топором. Во время судебного процесса подсудимый заявил, что принял того за вора и просто защищался.