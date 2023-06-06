Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

СМИ: семью россиян нашли мертвыми близ столицы Сербии

СМИ: семью россиян нашли мертвыми близ столицы Сербии Фото: pixabay
Супружескую чету и их девятилетнего ребенка, переехавших из России в пригород Белграда, нашли мертвыми в квартире, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают Сербские СМИ, в белградском пригороде Панчево полицейские обнаружили в квартире тела мужчины, женщины и их ребенка. На место сотрудников правоохранительных органов вызвали соседи, которые услышали крики.

По предварительной версии, мужчина мог убить супругу и ребенка, затем покончил собой.

По данным местных журналистов, семья переехала в пригород себрской столицы в прошлом году. Недавно семья купила собственную квартиру.

Ранее в Туркестанской области к десяти годам приговорили местного жителя, который жестоко расправился с односельчанином. По данным следствия, обвиняемый сломал жертве восемь ребер, отрубил ему голову и руку топором. Во время судебного процесса подсудимый заявил, что принял того за вора и просто защищался.

Читайте также

Наследие якудзы: в Японии хотят пересмотреть запрет на службу в армии с татуировками

Китай начал бурение одной из самых глубоких в мире скважин

685 Человеков-пауков собрались в торговом центре в Малайзии

Мария Мельникова
Россия Сербия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Что одноклассники Токаева рассказали о нем в фильме об алматинской школе № 25
Что одноклассники Токаева рассказали о нем в фильме об алматинской школе № 25
Аким области Абай о дороге на Алаколь: можно летать на самолете
Аким области Абай о дороге на Алаколь: Можно летать на самолете
Токсичная вейп-индустрия отправляет мозг политикам – Джамиля Садыкова
Джамиля Садыкова: Токсичная вейп-индустрия отравляет мозг политикам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления