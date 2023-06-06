СМИ: семью россиян нашли мертвыми близ столицы Сербии
Как сообщают Сербские СМИ, в белградском пригороде Панчево полицейские обнаружили в квартире тела мужчины, женщины и их ребенка. На место сотрудников правоохранительных органов вызвали соседи, которые услышали крики.
По предварительной версии, мужчина мог убить супругу и ребенка, затем покончил собой.
По данным местных журналистов, семья переехала в пригород себрской столицы в прошлом году. Недавно семья купила собственную квартиру.
Ранее в Туркестанской области к десяти годам приговорили местного жителя, который жестоко расправился с односельчанином. По данным следствия, обвиняемый сломал жертве восемь ребер, отрубил ему голову и руку топором. Во время судебного процесса подсудимый заявил, что принял того за вора и просто защищался.