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Отправить людей на Луну намерены специалисты Европейского космического агентства

Отправить людей на Луну намерены специалисты Европейского космического агентства Фото: ispace-inc.com
Построить корабль для отправки людей на спутник Земли собираются специалисты Европейского космического агентства, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал прессе генеральный директор Агентства Йозеф Ашбахер, разработать космический корабль они намерены уже в следующем десятилетии. Сейчас в ЕКА (Европейском космическом агентстве) рассматривают соответствующие предложения, пишет Financial Times.

Корабль ЕКА необходим, чтобы не отставать от США и других стран в космонавтике, пишет издание.

Тем временем, Китай планирует отправить первых космонавтов на Луну до 2030 года. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) 30 мая.

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