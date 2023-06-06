Отправить людей на Луну намерены специалисты Европейского космического агентства

Построить корабль для отправки людей на спутник Земли собираются специалисты Европейского космического агентства, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал прессе генеральный директор Агентства Йозеф Ашбахер, разработать космический корабль они намерены уже в следующем десятилетии. Сейчас в ЕКА (Европейском космическом агентстве) рассматривают соответствующие предложения, пишет Financial Times.

Корабль ЕКА необходим, чтобы не отставать от США и других стран в космонавтике, пишет издание.

Тем временем, Китай планирует отправить первых космонавтов на Луну до 2030 года. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) 30 мая.