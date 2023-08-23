Индийский космический корабль приблизился к поверхности Луны
"Чандраян-3" идет по графику и продолжает плавно приближаться. Космический корабль должен начать свой последний спуск к поверхности Луны 23-24 августа.
В случае успеха эта миссия станет первой мягкой посадкой на поверхность Луны индийского космического корабля и сделает Индию четвертой страной, когда-либо совершившей такой подвиг. В настоящее время США, Китай и бывший Советский Союз являются единственными странами, осуществившими контролируемую посадку космических кораблей на Луну.
Космическое агентство Индии будет транслировать попытку приземления в прямом эфире, начиная с 17:20 по восточному стандартному времени (6:20 утра 24 августа по Астане).
До маневра космическое агентство Индии делится фотографиями, сделанными близ Луны.
Chandrayaan-3 Mission:— ISRO (@isro) August 22, 2023
The mission is on schedule.
Systems are undergoing regular checks.
Smooth sailing is continuing.
The Mission Operations Complex (MOX) is buzzed with energy & excitement!
The live telecast of the landing operations at MOX/ISTRAC begins at 17:20 Hrs. IST… pic.twitter.com/Ucfg9HAvrY
Также поделись видео, где корабль кружит вокруг Луны перед приземлением.
.... and— ISRO (@isro) August 22, 2023
The moon as captured by the
Lander Imager Camera 4
on August 20, 2023.#Chandrayaan_3 #Ch3 pic.twitter.com/yPejjLdOSS
19 августа потерпела крушение космическая станции "Луна-25", которая также направлялась на поверхность спутника Земли. Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и установлению связи результатов не дали.