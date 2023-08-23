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Индийский космический корабль приблизился к поверхности Луны

Луна Фото: скриншот видео
Индийский космический корабль "Чандраян-3" приближается к поверхности Луны и по пути делает потрясающие снимки. Вскоре он совершит попытку приземлиться на спутник Земли, сообщает Zakon.kz.

"Чандраян-3" идет по графику и продолжает плавно приближаться. Космический корабль должен начать свой последний спуск к поверхности Луны 23-24 августа.

В случае успеха эта миссия станет первой мягкой посадкой на поверхность Луны индийского космического корабля и сделает Индию четвертой страной, когда-либо совершившей такой подвиг. В настоящее время США, Китай и бывший Советский Союз являются единственными странами, осуществившими контролируемую посадку космических кораблей на Луну.

Космическое агентство Индии будет транслировать попытку приземления в прямом эфире, начиная с 17:20 по восточному стандартному времени (6:20 утра 24 августа по Астане).

До маневра космическое агентство Индии делится фотографиями, сделанными близ Луны.

Также поделись видео, где корабль кружит вокруг Луны перед приземлением.

19 августа потерпела крушение космическая станции "Луна-25", которая также направлялась на поверхность спутника Земли. Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и установлению связи результатов не дали.

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