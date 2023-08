Индийский космический корабль приблизился к поверхности Луны

"Чандраян-3" идет по графику и продолжает плавно приближаться. Космический корабль должен начать свой последний спуск к поверхности Луны 23-24 августа.

В случае успеха эта миссия станет первой мягкой посадкой на поверхность Луны индийского космического корабля и сделает Индию четвертой страной, когда-либо совершившей такой подвиг. В настоящее время США, Китай и бывший Советский Союз являются единственными странами, осуществившими контролируемую посадку космических кораблей на Луну.

Космическое агентство Индии будет транслировать попытку приземления в прямом эфире, начиная с 17:20 по восточному стандартному времени (6:20 утра 24 августа по Астане).

До маневра космическое агентство Индии делится фотографиями, сделанными близ Луны.

Chandrayaan-3 Mission:

The mission is on schedule.

Systems are undergoing regular checks.

Smooth sailing is continuing.



The Mission Operations Complex (MOX) is buzzed with energy & excitement!



The live telecast of the landing operations at MOX/ISTRAC begins at 17:20 Hrs. IST… pic.twitter.com/Ucfg9HAvrY