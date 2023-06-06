Тело пропавшей 15-летней школьницы нашли в реке в Жетысуской области
Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области
В русле реки Панфиловского района Жетысуской области полицейские нашли тело 15-летней школьницы, которая пропала двумя днями ранее, сообщает Zakon.kz.
Тело девочки-подростка нашли в реке Буракожыр, в двух-трех километрах от села Аулиеагаш Пафиловского района, передает пресс-служба департамента полиции Жетысуской области.
"Тело без внешних признаков насильственной смерти. Полицейские с назначением необходимых экспертиз тщательно проверяют все обстоятельства смерти подростка". Пресс-служба ДП региона
В ведомстве отмечают, что поиски девочки длились два дня. Искали пропавшую школьницу 200 человек, это волонтеры, полицейские, учителя и работники акимата.
Как сообщалось ранее, полицейские приступили к поискам школьницы четвертого июня. В тот день девочка ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ