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Тело пропавшей 15-летней школьницы нашли в реке в Жетысуской области

Тело 15-летней пропавшей ранее школьницы нашли в реке Жетысуской области Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области
В русле реки Панфиловского района Жетысуской области полицейские нашли тело 15-летней школьницы, которая пропала двумя днями ранее, сообщает Zakon.kz.

Тело девочки-подростка нашли в реке Буракожыр, в двух-трех километрах от села Аулиеагаш Пафиловского района, передает пресс-служба департамента полиции Жетысуской области.

"Тело без внешних признаков насильственной смерти. Полицейские с назначением необходимых экспертиз тщательно проверяют все обстоятельства смерти подростка". Пресс-служба ДП региона

В ведомстве отмечают, что поиски девочки длились два дня. Искали пропавшую школьницу 200 человек, это волонтеры, полицейские, учителя и работники акимата.

Как сообщалось ранее, полицейские приступили к поискам школьницы четвертого июня. В тот день девочка ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.

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Мария Мельникова
Жетысуская область Панфиловский район
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